Femminicidi e violenza di coppia la questura di Catania porta nelle scuole le storie delle vittime

La questura di Catania, insieme all’Ordine degli avvocati e al comitato pari opportunità, ha organizzato un evento nelle scuole della città. L’obiettivo è raccontare le storie delle vittime di femminicidio e violenza di coppia, condividendo testimonianze e fatti concreti. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna, con l’intento di sensibilizzare gli studenti su queste tematiche.

La signora Squatrito, che per dare voce alla figlia e non fare dimenticare quanto subito ha anche scritto il libro “Io Sono Giordana. Il mio nome, la vostra memoria”, ha raccontato la storia di Giordana che ha fortemente scosso gli animi degli alunni presenti, così come il racconto di Selenia che ancora oggi porta i segni, non visibili, delle violenze subite dal padre delle sue figlie. Oltre alle citate Vera Squatrito e Selenia Ensabella era presente la dott.ssa Romeo dell’Associazione “Forlife” di Catania, che insieme al dirigente della divisione polizia anticrimine, primo dirigente della polizia di Stato, Salvatore Montemagno, all’avvocato... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La truffa porta a porta: chiede soldi per le donne vittime di violenza, il Comune: “Non aprite”A Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, segnalato un uomo che chiederebbe soldi per le donne vittime di violenza a nome del Comune.

Pistoia, nella Questura saranno realizzate due sale per le vittime di violenzaPistoia, 2 marzo 2026 - È stato sottoscritto oggi il protocollo d’intesa tra la Fondazione Caript e la Questura di Pistoia per realizzare,...

Aggiornamenti e notizie su Femminicidi e violenza di coppia la....

Temi più discussi: Femminicidi: legge necessaria per tutela dignità vittime; Dalla cronaca al caso clinico-forense: femminicidio e sex offender; Sanremo, Gino Cecchettin sui femminicidi: L'amore non ferisce ma lascia libera la vita; Dai femminicidi alle baby gang: la mappa della violenza di genere in Umbria.

Che sia l’ultima: a Nola il libro di Lella Palladino contro femminicidi e violenza di genereNola, 6 Marzo – Nel mese che celebra la donna in tutto il mondo, Marzo, l’associazione culturale Passepartout è di nuovo protagonista per ‘’Incontri d’autore’’ con la scrittrice Lella Palladino per pr ... sciscianonotizie.it

Violenza domestica e di genere, 3.360 segnalazioni al 112 nel 2025Calamai, direttrice generale dell'Azienda Ospedaliera Metropolitana: Dietro ogni chiamata il coraggio di chiedere aiuto ... rainews.it

Tre femminicidi in Umbria, 1.316 procedimenti per reati rientranti nel cosiddetto “codice rosso”, 73 donne detenute nell’istituto penitenziario di Capanne e aumento delle violenze tra minori, collegati a relazioni sentimentali. Link alla notizia al primo commento - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Gino Cecchettin sui femminicidi: “Scambiamo il controllo con l’amore, la responsabilità non è mai di chi subisce una violenza” di Gabriele Scorsonelli x.com