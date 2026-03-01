Gino Cecchettin al Festival di Sanremo e i nomi delle vittime di femminicidio | 301 donne uccise dal 2023 – Il video

Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, sul palco è stato ricordato che da inizio anno sono state uccise 301 donne, con i nomi delle vittime proiettati sugli schermi. È stato citato che ogni anno oltre 100 femminicidi vengono registrati nel paese. La scena si è svolta mentre Gino Cecchettin interveniva sull’argomento.

Oltre 100 femminicidi ogni anno: dal 2023 a oggi, 301 donne sono state uccise. Sono i drammatici dati ricordati sul palco dell’Ariston durante la finale del Festival di Sanremo 2026, mentre sugli schermi scorrono i nomi delle vittime. «Sono vite, persone, figlie, sorelle, madri, amiche, uccise quasi sempre da un partner o da un ex», sottolinea Laura Pausini. A intervenire sul tema della violenza di genere è Gino Cecchettin: «Se anche una sola famiglia può essere risparmiata dal dolore che ho vissuto, allora vale la pena provarci». «Come si può affrontare un dolore così grande?» chiede Conti, riferendosi al femminicidio di sua figlia, Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel 2023. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: «Se non cambiamo, cambieranno solo i nomi delle vittime» ci ricorda il video. E Gino Cecchettin lo ricorderà anche sul palco della finale di Sanremo 2026

Gino Cecchettin ospite nella serata finale del Festival di Sanremo "per parlare di femminicidi"Gino Cecchettin sarà presente sul palco del Festival di Sanremo nella serata finale per parlare di femminicidi.

Contenuti e approfondimenti su Gino Cecchettin.

Temi più discussi: Gino Cecchettin sul palco di Sanremo 2026 per la nuova campagna della Fondazione intitolata a Giulia; Gino Cecchettin: Ho fatto sparire Turetta dalla mia vita: sento le canzoni che amava Giulia e sorrido. Ho provato un dolore che non è umano; Gino Cecchettin sul palco dell'Ariston lancia la nuova campagna della Fondazione intitolata a Giulia; Gino Cecchettin a Sanremo 2026 per affrontare il tema dei femminicidi.

Sanremo 2026, Gino Cecchettin sul palco: «Scusate, ho letto il nome di Giulia. Ricordiamo che l'amore è libertà»Sul palco dell'Ariston cala il silenzio mentre sul ledwall appaiono i nomi di centinaia di vittime di femminicidio. Al Festival di Sanremo è stato dedicato un momento ... leggo.it

Gino Cecchettin al Festival di Sanremo e i nomi delle vittime di femminicidio: «301 donne uccise dal 2023» – Il video«Se anche una sola famiglia può essere risparmiata dal dolore che ho vissuto, allora vale la pena provarci», il messaggio di Cecchettin sul palco dell'Ariston ... open.online

Al Festival di Sanremo 2026 intensa riflessione sui femminicidi con Gino Cecchettin: “Educare al rispetto, la libertà delle donne non è negoziabile” facebook

Gino Cecchettin ministro istruzione,grazie #Sanremo2026 x.com