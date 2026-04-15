Felettino il nuovo ospedale prende forma | pronti i primi due piani

Il cantiere del nuovo ospedale sulla collina del Felettino sta procedendo con la realizzazione dei primi due piani. La struttura, che sorgerà in una zona già individuata, sta assumendo forma mentre si definiscono i dettagli delle fondamenta e delle strutture portanti. La costruzione rappresenta un passo importante nel progetto di ampliamento e rinnovamento del servizio sanitario locale, con lavori che proseguono secondo i piani stabiliti.

La Spezia, 15 aprile 2026 – Il profilo della collina del Felettino sta cambiando volto in modo irreversibile, segnando il passaggio cruciale dalle fondamenta alla crescita verticale di quello che sarà il nuovo fulcro della sanità spezzina. I dati tecnici descrivono un’opera di ingegneria imponente, frutto di una pianificazione che non ammette soste: ad oggi sono stati già gettati oltre 20mila metri quadrati di calcestruzzo e posate ben 4mila tonnellate di acciaio, con un movimento terra che ha richiesto cinquemila viaggi di camion per la gestione di 80mila metri cubi di materiale. Il punto sull'avanzamento dei lavori è stato tracciato...🔗 Leggi su Lanazione.it

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