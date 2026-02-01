Il Papa torna a parlare di aborto, definendolo una minaccia alla pace. In un messaggio rivolto ai fedeli, ricorda le parole di Madre Teresa sulla dignità della vita. Il Papa invita a riflettere sul valore di ogni vita umana e sottolinea l’importanza di rispettarla per costruire un futuro di convivenza pacifica.

Il Papa ha lanciato un nuovo appello alla pace, collocando l’aborto al centro della sua riflessione sul futuro della convivenza umana. L’intervento, pronunciato durante una cerimonia privata alla presenza di rappresentanti di diverse comunità religiose e civili, è stato reso noto in mattinata da fonti vicine alla Santa Sede. Il Pontefice ha definito l’aborto «il più grande distruttore della pace», sottolineando che la scelta di interrompere la vita umana fin dalla concezione non è solo un atto di violenza contro il più debole, ma una minaccia strutturale alla stabilità sociale e alla coesione dei popoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Papa denuncia l’aborto come minaccia alla pace, ricordando il messaggio di Madre Teresa sulla dignità della vita.

