Federica Zille e la reazione al bacio di Spalletti | Tentativo goffo A un uomo dava una gomitata

Federica Zille risponde alle polemiche sul suo gesto durante la conferenza stampa. La giornalista ha pubblicato un video in cui spiega che il bacio di Spalletti è stato un tentativo goffo e che lui le ha dato una gomitata. Zille ha voluto mettere fine alle interpretazioni sbagliate, chiarendo il contesto e la natura del momento senza troppi giri di parole.

La giornalista ha chiarito con un video-messaggio il contesto e la natura del gesto e ha dato la giusta dimensione all'episodio. "Esagerato e scorretto parlare di molestia".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Federica Zille

Luciano Spalletti ha dato un bacio alla giornalista Federica Zille, scatenando subito molte chiacchiere.

Federica Zille risponde alle polemiche sul bacio sulla spalla di Spalletti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Federica Zille

Argomenti discussi: Spalletti bacia la giornalista Dazn Federica Zille: Contatto? Non sono tutti rigori; Federica Zille, chi è la giornalista di DAZN baciata da Spalletti: l’imbarazzo in diretta e le polemiche; Spalletti senza freni, bacia la giornalista Dazn Federica Zille: I contatti non sono tutti rigori; Spalletti e la giornalista Federica Zille: Posso baciarla? Ecco cosa è un contatto.

Federica Zille parla e spazza via la vergogna dei maniaci da tastiera: giù le mani da Luciano SpallettiL’episodio televisivo post Juve Lazio e la chiarezza della giornalista per fare pulizia da interpretazioni malate: le molestie sono una cosa seria ... tuttosport.com

Federica Zille chiarisce il caso Spalletti: Quanta scorrettezza su quel gesto, ma quale molestia!La protagonista del discusso siparietto dopo Juve-Lazio fa chiarezza: Io ne sono sicura, conoscendo il personaggio. Ho letto commenti... ... corrieredellosport.it

Federica Zille parla e spazza via la vergogna dei maniaci da tastiera: giù le mani da Luciano Spalletti - facebook.com facebook

Follemente incredibile, qualcuno è andato a chiedere a Federica Zille se si è sentita molestata per il bacio sulla spalla di Spalletti. x.com