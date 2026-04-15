Atleta dell’anno Brignone fa il bis

L'atleta dell'anno ha ottenuto il suo secondo riconoscimento, questa volta durante la presentazione della collezione autunno-inverno. Le medaglie conquistate a Milano Cortina sono state protagoniste della passerella all’interno del quartier generale di via Bergognone, dove l’evento si è svolto sotto i riflettori di Armani. La stagione si è così conclusa con un momento di grande rilievo per l’atleta, che ha celebrato le vittorie ottenute nel corso dell’anno.

Collezione autunno inverno con le medaglie di Milano Cortina a chiudere la passarella di stagione da Armani nel quartier generale di via Bergognone. EA7 sarà ancora al fianco degli azzurri per 4 anni. Intanto Brignone è stata eletta di nuovo atleta dell'anno: due ori olimpici ed una stagione difficilissima, ora la campionessa pensa alla salute. Goggia, definendo la sua annata «sotto le aspettative ma con medaglia, coppa e laurea», lancia un endorsement a Malagò ai vertici della Figc e fa presagire diversi cambi nel suo staff. Pirovano, rookie dell'anno, con coppa di discesa è «fiera della crescita»; Franzoni, signore di Kitz e argento olimpico, ammette di sentirsi «privilegiato».🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atleta dell’anno, Brignone fa il bis La GIOIA delle PIAZZE all'ORO di BRIGNONE FISI, Federica Brignone atleta dell’anno: “Percorso duro, ma grande orgoglio”La campionessa azzurra premiata per acclamazione al Media Day della FISI al Teatro Armani dopo le due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. Leggi anche: Il Panathlon Club. Trinca Colonel atleta dell’anno