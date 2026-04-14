FISI Federica Brignone atleta dell’anno | Percorso duro ma grande orgoglio

Federica Brignone è stata premiata come atleta dell’anno dalla FISI durante il Media Day al Teatro Armani. La campionessa azzurra ha ricevuto il riconoscimento dopo aver conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. Durante l’evento, ha commentato il percorso difficile affrontato nel corso della stagione, esprimendo il suo orgoglio per il risultato ottenuto.

La campionessa azzurra premiata per acclamazione al Media Day della FISI al Teatro Armani dopo le due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. Brignone: “Tanto lavoro per tornare in pista”. Riconoscimento unanime per Federica Brignone, premiata come atleta dell’anno durante il Media Day della FISI al Teatro Armani. La scelta è arrivata per acclamazione, in deroga alla consueta votazione online riservata ai tifosi, a testimonianza del valore delle due medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice valdostana ha poi parlato delle difficoltà affrontate e del percorso che l’attende per il pieno recupero fisico, sottolineando la complessità dei mesi trascorsi.🔗 Leggi su Sportface.it

Il percorso e i successi dell’atleta di Rocchetta Sandri (Sestola). La caduta, la rinascita e un riferimento: Federica BrignoneUn grido di dolore in mezzo ai ghiacci dello Stubai, il sospetto di non farcela, la speranza e ora il cancelletto di partenza.

Vanessa Villa: «L'obiettivo di un atleta è sempre la vittoria, ma da sportivo devi ricordarti che il tuo valore non è la vittoria. Si vedeva che Federica Brignone prescindeva dal risultato»Più di 100 studentesse e studenti in presenza e oltre 100 classi collegate da tutta Italia, hanno dialogato con il Ministro per lo Sport e i Giovani...