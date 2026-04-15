Fed al bivio | il miliardario Warsh e il rischio crypto e AI

La Federal Reserve si trova di fronte a decisioni importanti riguardo alla gestione della politica monetaria e alla regolamentazione degli asset digitali come le criptovalute e l’intelligenza artificiale. Le nomine di figure chiave nelle istituzioni di vigilanza statunitensi potrebbero influenzare le future strategie di intervento. Questo scenario mette in evidenza come le scelte in ambito finanziario e tecnologico possano avere ripercussioni a livello globale.

Il futuro della politica monetaria statunitense e la regolamentazione dei nuovi asset digitali si trovano davanti a un bivio cruciale, con le nomine chiave alla Federal Reserve e nelle agenzie di vigilanza che potrebbero spostare gli equilibri globali. La dichiarazione finanziaria presentata da Warsh, indicato da Trump come successore alla guida della banca centrale, ha rivelato una significativa esposizione personale verso i settori dell’intelligenza artificiale e delle criptovalute, proprio mentre il Senato prepara il terreno per decisioni che interesseranno mercati da trilioni di dollari. Interessi privati e controllo della politica monetaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

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