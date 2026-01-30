Questa sera il presidente degli Stati Uniti ha ufficializzato il nome del nuovo presidente della Federal Reserve. La decisione ha già acceso i dibattiti tra politici e analisti finanziari, che aspettano di conoscere i dettagli ufficiali nelle prossime ore.

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato, in serata, la scelta del nuovo presidente della Federal Reserve, con l’ufficializzazione che dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Il nome al centro del dibattito è quello di Kevin Warsh, ex governatore della banca centrale statunitense, che torna al centro dell’attenzione dopo un decennio di attività nel settore privato. La decisione, presa dopo settimane di valutazioni interne e colloqui con diversi candidati, segna un punto di svolta nel processo di successione di Jerome Powell, il cui mandato terminerà a maggio. Warsh, che ha ricoperto il ruolo di membro del board della Fed dal 2006 al 2011, è stato scelto in un contesto di forte pressione politica e di aspettative sul futuro della politica monetaria americana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuove nomine alla Fed: il profilo di Warsh al centro dei dibattiti politici e finanziari internazionali

Secondo le ultime analisi di mercato negli Stati Uniti, Kevin Warsh si sta avvicinando alla leadership della Federal Reserve, dopo le recenti dichiarazioni del presidente Trump che hanno influenzato le prospettive per altri candidati, come Kevin Hassett.

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo governatore della Federal Reserve.

