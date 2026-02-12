Il Bayern Monaco annuncia che Michael Olise è il migliore del mese di gennaio in Bundesliga. Il talento francese si è distinto nelle ultime settimane e ha ottenuto il riconoscimento come miglior giocatore. La scelta è arrivata in un momento importante della stagione, confermando le qualità e la crescita del giocatore.

È ufficiale: il talento del Bayern Monaco, Michael Olise, ha vinto il premio come Giocatore del Mese (POTM) della Bundesliga per gennaio. La sua nuova carta da 88 OVR è un concentrato di tecnica e visione di gioco, perfetta per chi cerca un esterno creativo capace di agire anche come rifinitore aggiunto. Analisi della Carta: Visione da Dieci. Olise non è il classico esterno che corre solo sulla fascia; è un giocatore che ama accentrarsi e creare superiorità numerica grazie a un piede sinistro fatato. Passaggio (91) e Dribbling (89): Sono le sue statistiche d’élite. Con 91 di passaggio, i suoi cross e i filtranti sono letali, rendendolo uno dei migliori assist-man nel suo ruolo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Michael Olise POTM Bundesliga: Il Re di Gennaio

Approfondimenti su Michael Olise Bundesliga

La SBC per ottenere il Player of the Month della Bundesliga di novembre è ora disponibile.

Michael Olise, FC 26, è un centrocampista versatile e tecnico, riconosciuto per la sua rapidità e capacità di adattarsi a diversi ruoli.

Ultime notizie su Michael Olise Bundesliga

