Intrighi servizi segreti e misteri vaticani | 1983 il noir di Gianluca Spera premiato alla Casina Vanvitelliana
Nel 1983, Gianluca Spera ha pubblicato il romanzo noir “1983”, edito da Colonnese. L’opera si immerge in un mondo di intrighi, servizi segreti e misteri vaticani, portando i lettori attraverso un intreccio complesso di eventi e personaggi. Il libro è stato premiato alla Casina Vanvitelliana, riconoscimento che ha sottolineato la sua rilevanza nel panorama letterario.
L'articolato racconto è imperniato sulla scomparsa di Beatrice, una giovane cittadina vaticana, a Roma nei pressi di Palazzo Madama, all'inizio degli anni Ottanta. Una vicenda intricata che scatenerà anche l'interesse dei servizi segreti italiani, della Cia, del Kgb e della Stasi alla ricerca della verità. Una narrazione, a ritmo sostenuto, che attrae e allo stesso tempo coinvolge il lettore. Emerge l'abilità dell'autore di creare e sviluppare un coerente e coraggioso intreccio e la ricerca che egli svolge in relazione agli avvenimenti degli anni Ottanta, tra terrorismo nazionale e internazionale e lotte politiche, ma soprattutto un periodo complesso di grandi trasformazioni.
