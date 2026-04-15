Nel mondo di Forza Italia si è acceso uno scontro tra le ultime compagne di Berlusconi, Marta Fascina e Francesca Pascale, che si sono scagliate l’una contro l’altra con commenti diretti. La tensione è salita in modo evidente, alimentando discussioni pubbliche e segnando una spaccatura tra le figure che hanno condiviso momenti importanti con l’ex leader. Nessuna delle due ha esitato nel rivolgere parole dure nei confronti dell’altra.

Esplode la tensione dentro Forza Italia con gli attacchi personali tra le ultime due compagne di Berlusconi: Marta Fascina e Francesca Pascale. La prima sostiene rinnovamento politico promosso dai figli del Cavaliere e attacca la seconda. Da questa la replica al veleno: “Lei prende 20mila euro al mese senza andare in Parlamento” Nuovo scontro interno all’orbita berlusconiana, tra dichiarazioni taglienti e repliche altrettanto dure. ProtagonisteMarta Fascina e Francesca Pascale,entrambe legate in passato aSilvio Berlusconi,ma oggi su posizioni decisamente distanti. Con poche parole, ma molto nette, Fascina interviene sul futuro diForza Italia, sostenendo la linea dirinnovamentopromossa dalla famiglia Berlusconi dopo l’esito negativo del referendum.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fascina vs Pascale, scontro nel mondo Berlusconi: ‘Non conta niente’

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