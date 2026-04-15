Faro Voltiano i consiglieri regionali attaccano Rapinese | Inadeguato ora lo riapra

Dopo che il Tar ha sospeso la revoca della concessione sul Faro Voltiano, i consiglieri regionali sono intervenuti criticando l’attuale gestione e chiedendo che l’area venga riaperta. La decisione del tribunale amministrativo ha acceso un dibattito tra le forze politiche, con alcuni che definiscono inadeguata la gestione e chiedono un intervento immediato. La vicenda si inserisce in un confronto più ampio sulla tutela dei beni pubblici nella zona.