Faro Voltiano i consiglieri regionali attaccano Rapinese | Inadeguato ora lo riapra
Dopo che il Tar ha sospeso la revoca della concessione sul Faro Voltiano, i consiglieri regionali sono intervenuti criticando l’attuale gestione e chiedendo che l’area venga riaperta. La decisione del tribunale amministrativo ha acceso un dibattito tra le forze politiche, con alcuni che definiscono inadeguata la gestione e chiedono un intervento immediato. La vicenda si inserisce in un confronto più ampio sulla tutela dei beni pubblici nella zona.
Dopo l’ordinanza del Tar che ha sospeso la revoca della concessione sul Faro Voltiano, si accende anche lo scontro politico. I consiglieri regionali comaschi Anna Dotti, Sergio Gaddi e Angelo Orsenigo intervengono con una nota congiunta che rappresenta una replica diretta alla gestione della.🔗 Leggi su Quicomo.it
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