Ciliegi davanti al Tempio Voltiano Rapinese attacca Gaddi | Li ha voluti tagliare la giunta di centrodestra

Il sindaco di Como ha scritto un messaggio sul suo sito in cui spiega la sua posizione sui ciliegi dei giardini a lago, criticando le decisioni della giunta di centrodestra. Durante un intervento pubblico, ha accusato un esponente di aver voluto tagliare gli alberi, mentre il centrodestra ha replicato alle accuse. La vicenda ha suscitato polemiche tra le forze politiche locali.

Il sindaco replica alle polemiche sugli alberi dei giardini a lago e ricostruisce la vicenda: “L’abbattimento era già stato deciso nel 2021 dalla giunta Landriscina che non prevedeva neanche di sostituirli" Scontro politico sui ciliegi dei giardini a lago di Como. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il sindaco Alessandro Rapinese ha pubblicato sul proprio sito una lunga ricostruzione della vicenda, rispondendo alle critiche e puntando il dito contro il centrodestra e, in particolare, contro il consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi. Innanzitutto Rapinese premette il suo lungo post spiegando che i ciliegi, contrariamente a quanto affermato dai consiglieri PD, Stefano Legnani e Patrizia Lissi, non sono stati tagliati senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

