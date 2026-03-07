Ciliegi del Tempio Voltiano dura replica di Gaddi a Rapinese | La sostituzione con i peri è una sua scelta

Il consigliere Gaddi ha risposto alle dichiarazioni del sindaco Rapinese riguardo ai ciliegi del Tempio Voltiano. Dopo che il sindaco aveva attribuito la decisione di rimuovere le piante alla precedente amministrazione di centrodestra, Gaddi ha affermato che la scelta di sostituire i ciliegi con i peri è stata una sua decisione. La vicenda si inserisce nel continuo confronto politico sulla gestione degli spazi pubblici a Como.

Duro botta e risposta politico sui giardini a lago. Il consigliere regionale contesta la ricostruzione del sindaco e difende il mantenimento dei ciliegi Continua il duro scontro politico a Como sulla vicenda dei ciliegi davanti al Tempio Voltiano. Dopo le dichiarazioni del sindaco Alessandro Rapinese, che aveva attribuito alla precedente amministrazione di centrodestra la decisione di eliminare le piante, arriva la replica del consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi. In un video pubblicato sui social, Gaddi ha contestato la ricostruzione del primo cittadino, sostenendo che il tentativo di coinvolgerlo nelle decisioni della giunta Landriscina non corrisponde alla realtà.

