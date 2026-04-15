Farmaco per la gotta riduce rischio di infarto e ictus | la scoperta

Un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’University of Nottingham ha analizzato i benefici dei farmaci usati per trattare la gotta. La ricerca, condotta su un ampio campione di partecipanti, ha evidenziato che questi medicinali potrebbero ridurre il rischio di infarto e ictus. I risultati sono stati pubblicati di recente e sono oggetto di discussione tra gli esperti del settore medico.

Un nuovo studio su larga scala condotto dai ricercatori dell’University of Nottingham ha evidenziato un possibile doppio beneficio dei farmaci utilizzati per la gotta. Oltre a ridurre i sintomi della malattia, questi medicinali potrebbero abbassare anche il rischio di infarto e ictus nelle persone affette. La ricerca, pubblicata su JAMA Internal Medicine, apre nuovi scenari sulla gestione di una patologia spesso sottovalutata ma strettamente legata alla salute cardiovascolare. La gotta è una forma di artrite causata dall’eccesso di urato nel sangue. Quando questi livelli sono troppo alti, possono formarsi cristalli nelle articolazioni, provocando dolore improvviso, infiammazione e gonfiore.🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Farmaco per la gotta riduce rischio di infarto e ictus: la scoperta Ictus: un farmaco riduce il rischio di recidivaL’ictus è una delle principali cause di morte in Italia, Paese in cui si stimano tra i 150. Colesterolo: anticorpo monoclonale riduce del 31% il rischio di infarto o ictus Ormai l’importanza di imbrigliare il colesterolo per la salute cardiovascolare è ben nota, ancor più nel caso di pazienti a rischio come i diabetici. I farmaci per la gotta riducono rischio di infarto e ictus. I risultati di uno studio rivoluzionarioNon la prima volta che un farmaco usato per curare una patologia si rivela efficace anche per malattie mai considerate. Prima il caso del vaccino per l’herpes zoster – in grado di rallentare ... quotidiano.net Ricerca Politecnica Marche, 'farmaci per la gotta riducono rischio infarto e ictus'Uno studio pubblicato su Jama Internal Medicine ha evidenziato che i farmaci utilizzati per il trattamento della gotta sono associati a una riduzione del rischio di infarto miocardico e ictus nei ... ansa.it