Ictus | un farmaco riduce il rischio di recidiva

Uno studio recente ha dimostrato che un farmaco riduce le recidive di ictus grazie a un nuovo approccio terapeutico. La ricerca ha coinvolto oltre 1.000 pazienti e ha evidenziato come il trattamento possa prevenire le ricadute, migliorando la qualità di vita. I ricercatori hanno osservato che il farmaco agisce sulle cause principali dell'evento cerebrovascolare. I risultati potrebbero cambiare le strategie di prevenzione, ma sono ancora in fase di validazione.

L'ictus è una delle principali cause di morte in Italia, Paese in cui si stimano tra i 150.000 e i 200.000 casi ogni anno, con una mortalità che va dal 20 al 30% e che arriva a 40% per l'ictus emorragico. Il 20% di questi attacchi, però, è rappresentato da recidive di ictus già subiti precedentemente, di solito entro 5 anni, con esiti che possono essere ancora più fatali. Riassumendo: un caso di ictus su cinque è una recidiva. La ricerca, infatti, a anni è alla ricerca di un metodo per "disinnescare" le recidive dell'ictus, che possono essere mortali quanto e più del primo attacco. E un recente studio ha identificato un farmaco sperimentale che riduce il rischio di recidiva dell'ictus del 26%.