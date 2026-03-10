Assemblea elettiva Egualia | il nuovo presidente è Riccardo Zagaria

L'assemblea elettiva di Egualia ha scelto Riccardo Zagaria come nuovo presidente dell'associazione. Zagaria, amministratore delegato di Doc Pharma, una delle principali aziende italiane nel settore dei farmaci equivalenti, ha ottenuto il voto degli associati durante la riunione. La nomina è stata annunciata ufficialmente al termine dell'incontro.

(Adnkronos) – L'Assemblea degli associati di Egualia ha eletto alla guida dell'associazione Riccardo Zagaria, Ad di Doc Pharma, una delle principali aziende italiane specializzate principalmente nella commercializzazione di farmaci equivalenti. Zagaria – manager con oltre 25 anni di esperienza di leadership internazionale maturati in aziende come Giuliani, Italchimici, Zambon, Nycomed, Altana e Sanofi – subentra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Riccardo Zagaria (Doc Pharma) è il nuovo presidente Egualia, le sue priorità“Consolidare il ruolo di Egualia nel dialogo con le istituzioni nazionali ed europee, valorizzando il contributo economico, sanitario e industriale... ANSMeS, l'assemblea elettiva per la PresidenzaArezzo, 20 febbraio 2026 – Sabato prossimo 21 febbraio, presso la sede del Comitato Provinciale ANSMeS di Arezzo posta c/o il Circolo Artistico, si...