Testo unico della farmaceutica Collatina Egualia | Equivalenti e biosimilari strategici

A Roma, il settore farmaceutico guarda con attenzione ai farmaci equivalenti e biosimilari. Secondo Collatina di Egualia, si prevede che il loro impiego aumenterà molto nei prossimi anni. Questi medicinali, oltre a trattare molte malattie croniche, consentono di risparmiare sui costi e migliorare l’accesso alle cure per più persone. Il trend sta crescendo, e si pensa che diventeranno una parte sempre più importante del sistema sanitario.

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - "Ci aspettiamo un utilizzo sempre più ampio dei farmaci equivalenti e biosimilari: oltre a curare la maggior parte delle patologie croniche, introducono risparmi per il servizio sanitario e quindi maggiore accessibilità. Sono i farmaci utilizzati da un'ampia fascia di pazienti con condizioni croniche come diabete, ipertensione e ipercolesterolemia e rappresentano un elemento rilevante delle terapie". Così Stefano Collatina, presidente Egualia, intervenendo al digital talk - ora disponibile sui canali web e social di Adnkronos - dedicato alla riforma della legislazione farmaceutica a cui hanno partecipato anche i protagonisti istituzionali e i rappresentati dei cittadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

