Edilizia in crisi | costi alle stelle cantieri a rischio

Il settore delle costruzioni nella Toscana settentrionale sta attraversando un periodo difficile, con una crescita significativa dei costi dei materiali e una diminuzione dell’attività nei cantieri. Le aziende del settore segnalano difficoltà nel mantenere i lavori in corso e nel rispettare le scadenze previste. La situazione sta influenzando direttamente le imprese e i lavoratori coinvolti nel comparto edilizio.

Il settore delle costruzioni nella Toscana settentrionale affronta una fase critica, segnata da un aumento dei costi dei materiali e da un rallentamento dell’attività lavorativa. Giacomo Salvi, presidente di Ance Toscana Nord, ha lanciato l’allarme per le imprese operanti a Lucca, Pistoia e Prato, evidenziando come la fine degli incentivi e le tensioni geopolitiche stiano erodendo i margini di guadagno. I dati delle Casse edili provinciali confermano che, sebbene le ore lavorate siano aumentate rispetto all’inizio dell’anno, la crescita è meno sostenuta rispetto alla fine del 2024, segnalando un cambiamento strutturale nel mercato. L’impatto diretto sui cantieri della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edilizia in crisi: costi alle stelle, cantieri a rischio Articoli correlati Costi materiali alle stelle: ricostruzione a rischio, cantieri fermiLa ricostruzione post-sisma a rischio: i costi dei materiali esplodono e il prezzario è obsoleto. Cantieri a rischio: costi alle stelle bloccano il PnrrLe imprese edili della Valle d’Aosta hanno lanciato un segnale di allarme per il blocco dei cantieri a causa dell’impennata dei costi delle materie... Tutti gli aggiornamenti su Edilizia in crisi costi alle stelle... Temi più discussi: Grido d’allarme di Ance Aies Salerno: caro prezzi nelle costruzioni per la crisi del Medio Oriente.; Da tutto il Sistema Ance l’allarme per il rincaro dei prezzi dei materiali in seguito al conflitto nel Golfo - ANCE; Materiali da costruzione: tornano le tensioni sui prezzi dopo la crisi nel Golfo; Guerra e speculazione, mazzata sui cantieri: i costi delle materie prime schizzano alle stelle. Rincari delle materie prime, in difficoltà l'edilizia: Effetti della crisi in Medio Oriente già pesantiIl presidente di Ance Cuneo Gabriele Gazzano: Non si può agire soltanto su carburanti e bollette: bisogna pensare anche a misure ad hoc per i materiali non soggetti ad accise ... cuneodice.it Edilizia, ANCE Foggia lancia l’allarme: Impennata dei prezzi dei materiali, servono interventi urgentiNuove preoccupazioni nel settore delle costruzioni in Capitanata per il forte aumento dei prezzi delle materie prime. A lanciare l’allarme ... immediato.net EDILIZIA Al via il restyling del palazzo storico di via Trieste: la facciata salvata da Italia Nostra e Soprintendenza [FOTO] I dettagli del progetto: https://cityne.ws/Bb4A9 - facebook.com facebook Edilizia, l’allarme di Ance Liguria sui rincari dei materiali: “Bitume +50%, servono interventi immediati” x.com