Sanità territoriale in crisi Federbiologi Sicilia lancia l’allarme | A rischio qualità sicurezza e continuità delle cure

La sanità territoriale in Sicilia affronta criticità che, se non adeguatamente gestite, rischiano di compromettere la qualità e la sicurezza delle cure. Federbiologi Sicilia evidenzia l’urgenza di interventi concreti per garantire la continuità assistenziale e tutelare la salute dei cittadini isolani, sottolineando l’importanza di un dialogo tra le istituzioni e le realtà locali per trovare soluzioni efficaci.

Federbiologi Sicilia interviene con decisione nel dibattito sulla riorganizzazione della sanità territoriale, segnalando problemi che, se non risolti subito, potrebbero compromettere seriamente la tutela della salute dei cittadini isolani.Al centro delle preoccupazioni del sindacato c’è.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Federbiologi Sicilia Un sistema al collasso. Medicina territoriale: l’allarme dei dottori: "Cure di qualità a rischio" L'assessore regionale alla sanità Calcinaro in visita all'Inrca: «Qualità delle cure in costante miglioramento» L’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro, ha visitato ieri l’Inrca di Ancona, partecipando a un collegio di direzione con circa 100 presenti tra vertici e direttori. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Federbiologi Sicilia Argomenti discussi: Crisi della sanità in Puglia, il dibattito a Mola di Bari; Utopia delle cure territoriali; Responsabilità e crisi delle vocazioni: il convegno dell'Ordine sul Tg Sanità e sui canali del Comune; Spesa sanitaria privata in aumento: nel 2024 famiglie a quota 46,41 miliardi (+7,7%). Crisi della sanità in Puglia, il dibattito a Mola di BariSanità in affanno in Puglia. A Mola di Bari si riapre il dibattito sul diritto alla salute durante il Consiglio Comunale del 12 gennaio ... faxonline.it Sanità Emilia-Romagna, crisi delle vocazioni tra i volontari: nasce un tavolo permanente con le associazioni. Nuova lite con FdI sui CauLa Regione lancia un’intesa che prevede anche nuovi corsi di formazione. Svolta in arrivo sui Centri di assistenza urgenza: Cambieremo il nome. La meloniana Evangelisti: Così è una lotteria ... msn.com

