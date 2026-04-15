Le scorte di farmaci essenziali come antibiotici, antidiabetici e paracetamolo nelle farmacie europee potrebbero essere insufficienti durante l’estate a causa del possibile blocco di Hormuz. Questa situazione potrebbe portare a carenze di medicinali in diversi paesi, con conseguenze pratiche per i pazienti che necessitano di cure continue. La questione riguarda principalmente la disponibilità di materie prime e la distribuzione dei prodotti farmaceutici.

Le farmacie europee rischiano di trovarsi davanti a scaffali vuoti per medicinali essenziali come antibiotici, antidiabetici e paracetamolo già nei mesi estivi. La causa risiede nel blocco dello Stretto di Hormuz, che sta paralizzando le rotte marittime fondamentali per il trasporto dei precursori petrolchimici necessari alla produzione farmaceutica. Il rischio di carenze concrete è stato evidenziato da Cattani, presidente di Farmindustria, durante un incontro tenutosi a Roma dedicato all’importanza dell’industria farmaceutica come pilastro del Made in Italy, evento promosso dal MIMIT in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Farmaci a rischio: il blocco di Hormuz minaccia le scorte estive

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