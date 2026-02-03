Farmaceutica Gemmato | In Testo unico cambio canale distributivo migliora accesso cure

Il sottosegretario Gemmato annuncia che nel nuovo Testo unico sulla legislazione farmaceutica ci sarà un passo in avanti sul canale distributivo. L’obiettivo è rendere più facile l’accesso alle cure spostando la distribuzione dei farmaci dalla rete ospedaliera e pubblica a farmacie di quartiere e private. La novità dovrebbe semplificare la catena di distribuzione e mettere a disposizione dei cittadini i farmaci più rapidamente.

"Il cambio di canale distributivo, che verr? compendiato ulteriormente all'interno del testo unico sulla legislazione farmaceutica, prevede lo spostamento della distribuzione dei farmaci dalla diretta, cosiddetta, ovvero negli ospedali, nelle farmacie pubbliche, private e convenzionate, ovvero nelle farmacie sotto casa. Cosa significa questo? Maggiore prossimit?, miglior accesso al farmaco, migliore aderenza terapeutica, migliore compliance terapeutica. Un paziente che aderisce meglio alla cura, alla terapia, evidentemente sta meglio, non si ospedalizza, fa risparmiare le casse dello Stato, quindi contribuisce a rendere sostenibile il nostro Sistema sanitario nazionale pubblico".

