Il nuovo Testo unico sulla farmaceutica punta a rendere più semplice l’accesso alle cure. Mandorino di Cittadinanzattiva spiega che le prime esperienze mostrano già risultati positivi, soprattutto per chi ha patologie croniche. Le persone con malattie a lungo termine ora trovano più facile ottenere i farmaci di cui hanno bisogno, grazie a un sistema più efficace e territoriale. Una novità che potrebbe cambiare davvero la vita di molti cittadini.

“L'impatto che? previsto dal nuovo Testo unico, ma di cui gi? ci sono delle esperienze molto rilevanti sulla territorializzazione delle cure,? positivo per i cittadini, ovviamente, e soprattutto per le cittadine e i cittadini che hanno una patologia cronica” per le quali c’? la necessit? di “un accesso al farmaco che? costante e che continuativo. La prossimit? della distribuzione garantisce, di fatto, una maggiore aderenza, ma anche una possibilit? di coniugare meglio i tempi della vita personale con i tempi della cura”, sia quando a ritirare i farmaci “sono direttamente i pazienti, sia quando sono i caregivers e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Farmaceutica, Mandorino (Cittadinanzattiva): "Con Testo unico accesso pi? semplice a cure’"

Approfondimenti su Farmaceutica Mandorino

Roma, 2 febbraio – In consiglio dei ministri si discute di un nuovo schema per la distribuzione dei farmaci.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Farmaceutica, Mandorino (Cittadinanzattiva): Con Testo unico accesso pi semplice a cure’

Ultime notizie su Farmaceutica Mandorino

Argomenti discussi: Farmaceutica: Testo unico, online il digital talk con i protagonisti della riforma; Testo unico, istituzioni, industria e cittadini a confronto sulla riforma.

Farmaceutica: Testo unico, online il digital talk con i protagonisti della riforma(Adnkronos) - La riforma della legislazione farmaceutica entra in una fase decisiva. E' pronta la bozza del disegno di legge che delega il Governo ad adottare, entro il 2026, uno o più decreti legisla ... cn24tv.it

Nuovo Piano Cronicità e aggiornamento Lea. Cittadinanzattiva: Bene il doppio via libera, ma serve maggiore sincronia tra piani e risorseCittadinanzattiva accoglie positivamente il passo avanti, ma avverte la segretaria Mandorino: Occorre coordinare tempi e contenuti per rendere effettivi i diritti dei cittadini. Serve un ... quotidianosanita.it