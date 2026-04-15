Fantacampionato le classifiche dopo la 32ª giornata | Luca Nadini in testa alla generale

Dopo la 32ª giornata di fantacampionato, Luca Nadini si trova in cima alla classifica generale. Sono state pubblicate anche le classifiche di giornata e quella dei lettori del quotidiano, offrendo una panoramica aggiornata sulla competizione. I dati si riferiscono alle performance delle squadre e dei partecipanti, evidenziando le posizioni e i punteggi accumulati fino a questo punto della stagione.

La 32ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria per 1 a 0 della Fiorentina sulla Lazio. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Enrico Maria Bruno (115,5 punti); 2) Mario Di Bari (115); 3) Francesco Secatore (114,5); 4) Giampaolo Biasi (114); 5) Pierpaolo Zuccaro (113,5); 6) Ruben Adelfio (113,5); 7) Cadore Napoli (113); 8) Fabio Pelle (113); 9) Pietro Budroni (113); 10) Roberto Antonio Ferrera...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, le classifiche dopo la 32ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale Fantacampionato, le classifiche dopo la 28ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleLa 28ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria casalinga della Lazio contro il Sassuolo. Fantacampionato, le classifiche dopo la 29ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleLa 29ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria esterna della Fiorentina nei confronti della Cremonese.