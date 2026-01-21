Incidente stradale perde il controllo dell’auto e si ribalta in Valassina | 18enne in ospedale

Un giovane di 18 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver perso il controllo dell'auto e ribaltato lungo la Valassina, tra Carate Brianza e Seregno centro. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica. L’incidente si è verificato in una tratta trafficata, senza altri mezzi coinvolti. Le autorità stanno valutando le dinamiche e le eventuali responsabilità dell’accaduto.

Stava percorrendo la Valassina nel tratta tra Carate Brianza e Seregno centro, quando, per cause ancora da accertare, all’improvviso la sua auto ha perso aderenza e si è ribaltata lungo la carreggiata. L'incidente è avvenuto poco prima delle 20 di ieri, martedì 20 gennaio. A rimanere coinvolto è.🔗 Leggi su Monzatoday.it

