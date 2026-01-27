Perde il controllo dell’auto si ribalta e piomba nel giardino di un’abitazione Conducente trasportata in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Gavorrano, coinvolgendo un'auto che ha perso il controllo, si è ribaltata e si è fermata nel giardino di una casa. La conducente è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. L’accaduto ha causato disagio e si sono registrati rallentamenti nel traffico locale.

Gavorrano (Grosseto), 27 gennaio 2026 – Grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 27 gennaio, nel comune di Gavorrano. La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Follonica è intervenuta in via Ariosto in località Filare per prestare soccorso, insieme ai sanitari del 118, alla donna coinvolta nell’incidente. Un’autovettura, con a bordo la sola conducente, una donna residente in zona, nell’affrontare una curva per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Follonica intervenuti, ha perso il controllo del mezzo finendo all’interno della proprietà privata di un’abitazione adiacente alla strada provinciale, ribaltandosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perde il controllo dell’auto, si ribalta e piomba nel giardino di un’abitazione. Conducente trasportata in ospedale Approfondimenti su Gavorrano Grosseto Perde il controllo dell'auto e si ribalta lungo l'asse, 56enne trasportata in ospedale Perde il controllo dell’auto che si ribalta dopo una carambola: paura per il conducente Un incidente si è verificato sulla provinciale 91 tra San Salvatore Telesino e Telese Terme, coinvolgendo una Lancia Ypsilon che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Gavorrano Grosseto Argomenti discussi: Perde il controllo dell’auto mentre va al lavoro e finisce contro il guardrail: incidente all’ingresso di Romagnano; Andria, perde il controllo dell’auto: 20enne ferito, ricoverato al Bonomo; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro lo spartitraffico; Incidente nella serata a Orino: perde il controllo dell’auto e si ribalta. Perde il controllo dell’auto, si ribalta e piomba nel giardino di un’abitazione. Conducente trasportata in ospedaleNell’affrontare una curva, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Follonica intervenuti, la donna ha perso il controllo del mezzo. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118 ... lanazione.it Perde il controllo dell'auto in galleria e si ribalta, l'impatto violentissimo: momenti di paura all'alba per un 42enneTRENTO. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nelle primissime ore di questa mattina all'interno della galleria Motte lungo la strada statale 237 del Caffaro. Sulla dinamica esatta e le cause son ... ildolomiti.it Incidente nella serata a Orino: perde il controllo dell'auto e si ribalta - facebook.com facebook Sampierdarena, quarantenne perde il controllo dell'auto e abbatte un palo della luce x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.