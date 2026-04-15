Una relazione tecnica di nove pagine depositata ieri al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila riguarda il caso della famiglia Trevallion, i cui tre figli sono stati allontanati lo scorso novembre e collocati in un istituto a Vasto. La relazione evidenzia un aumento del disagio psicologico tra i bambini, che vivono ora in una struttura lontana dalla loro famiglia di origine. La vicenda coinvolge il contesto legale e le decisioni prese in ambito giudiziario.

Una relazione tecnica, di 9 pagine, depositata ieri al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila sul caso della famiglia Trevallion, i cui figli - Utopia Rose, Bluebell e Galorian - sono stati allontanati lo scorso novembre e collocati in un istituto a Vasto (Chieti). Il documento, firmato dallo psichiatra Tonino Cantelmi e dalla psicoterapeuta Martina Aiello, consulenti di parte dei genitori, della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, analizza gli effetti del trasferimento sulla vita quotidiana dei minori. Secondo i consulenti, l'inserimento in casa-famiglia avrebbe prodotto una ''discontinuità profonda e repentina'' nelle abitudini dei bambini.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Famiglia del bosco, la relazione choc: "Cresce il disagio psicologico dei bambini"

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