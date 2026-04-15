Famiglia nel bosco i consulenti Tonino Cantelmi e Martina Aiello preoccupati per i figli tra zuccheri e tv

La famiglia residente nel bosco è stata al centro di un procedimento legale, con i consulenti Tonino Cantelmi e Martina Aiello che hanno espresso preoccupazioni riguardo alla tutela dei figli. La discussione si concentra su aspetti legati all’alimentazione, con particolare attenzione all’uso eccessivo di zuccheri e alla presenza continua di televisione in casa. La posizione dei genitori viene difesa attraverso un’istanza che richiede di procedere con priorità sulla base delle necessità familiari.

I consulenti tecnici del team difensivo dei genitori della famiglia nel bosco ritengono urgente riportare i bambini nel loro nucleo familiare. La relazione dello psichiatra Tonino Cantelmi e della psicologa-psicoterapeuta Martina Aiello segnala una “condizione di sofferenza psicologica significativa e progressiva” legata allo sradicamento dei figli della coppia Trevallion – Birmingham dai loro punti di riferimento. Sotto osservazione il cambiamenti drastico dello stile di vita con l’introduzione di zuccheri processati e televisione. La relazione dei consulenti tecnici sulla famiglia nel bosco Il rischio di aggravamento psicologico La...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, i consulenti Tonino Cantelmi e Martina Aiello preoccupati per i figli tra zuccheri e tv Notizie correlate Tivù Verità | Tonino Cantelmi: «Sulla famiglia nel bosco parli la Chiesa»Ordinanze giudiziarie, bimbi costretti allo choc di essere allontanati dai genitori e ora emergono anche incongruenze tra le perizie delle Asl. Famiglia nel bosco, la previsione di Tonino Cantelmi sulla perizia psichiatrica a Nathan e CatherineNel caso della famiglia nel bosco, il Tribunale dei minori ha fissato 120 giorni per il deposito della relazione della Ctu sulla perizia psichiatrica... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, cosa dicono gli esperti sui tre bambini: la relazione depositata in Tribunale; Famiglia nel bosco, Pasquetta nel casolare: lui porta ai bambini i dolcetti vegani; Famiglia nel bosco, per Catherine oggi compleanno senza figli: appello respinto, concessa (solo) una videochiamata; La nuova relazione di Cantelmi, psichiatra della famiglia nel bosco: Grave sofferenza psicologica per i bimbi. Famiglia nel bosco, i consulenti Tonino Cantelmi e Martina Aiello preoccupati per i figli tra zuccheri e tvI consulenti tecnici del team difensivo dei genitori della famiglia nel bosco ritengono urgente riportare i bambini nel loro nucleo familiare. La relazione dello psichiatra Tonino Cantelmi e della ... virgilio.it Famiglia nel bosco, i consulenti dei Trevallion: «Gravi danni per i bambini da ulteriori ritardi nel ricongiungimento»Il nuovo parere tecnico dello psichiatra Tonino Cantelmi con la psicologa Martina Aiello: «Procedere con urgenza al ripristino nel nucleo familiare per interrompere il processo di disgregazione e prev ... roma.corriere.it Anche lo psichiatra Tonino Cantelmi prende posizione con decisione a favore della famiglia nel bosco. L'esperto sta seguendo da tempo la vicenda e si unisce agli avvocati dei coniugi Trevallion per chiedere il ricongiungimento immediato con i figli. MIl Tribu - facebook.com facebook