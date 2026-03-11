Tivù Verità | Tonino Cantelmi | Sulla famiglia nel bosco parli la Chiesa

In un caso che riguarda la tutela dei minori, sono state emesse ordinanze giudiziarie che hanno portato all’allontanamento di alcuni bambini dai loro genitori. Durante le indagini sono emerse anche incongruenze tra le perizie delle Asl. Un rappresentante della Chiesa ha commentato la vicenda, che riguarda la tematica della famiglia nel bosco.

Ordinanze giudiziarie, bimbi costretti allo choc di essere allontanati dai genitori e ora emergono anche incongruenze tra le perizie delle Asl. «Un'immagine metaforica di un fallimento istituzionale». Così lo psichiatra Tonino Cantelmi descrive l'allontanamento forzato di Catherine dai suoi figli. In Francia l'antisemitismo uccide, in Italia si rischia la stessa deriva. L'allarme di Fdi Il pericolo dell'asse tra antagonisti e antisemitismo e l'ambiguità della sinistra italiana. Lucio Malan: «Giuseppe Conte in un video disse che gli ebrei italiani devono dissociarsi da Israele altrimenti sono colpevoli di sistematico genocidio. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Tonino Cantelmi: «Sulla famiglia nel bosco parli la Chiesa» Articoli correlati Famiglia nel bosco, la previsione di Tonino Cantelmi sulla perizia psichiatrica a Nathan e CatherineNel caso della famiglia nel bosco, il Tribunale dei minori ha fissato 120 giorni per il deposito della relazione della Ctu sulla perizia psichiatrica... Tivù Verità | Eugenia Roccella: «Il giudizio sulla famiglia nel bosco va rivisto»Il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità interviene sulla vicenda della famiglia Trevallion: «I giudici facciano un passano indietro... Cantelmi: «Sulla famiglia nel bosco parli la Chiesa» | Tivù Verità Contenuti utili per approfondire Tivù Verità Discussioni sull' argomento Tivù Verità | Il durissimo attacco del Tribunale alla famiglia nel bosco; Tivù Verità | Manifestazioni per la famiglia nel bosco; Tivù Verità | Eugenia Roccella | Il giudizio sulla famiglia nel bosco va rivisto. Domenico, l’ultimo saluto tra dolore e attesa della verità: fissati i funerali, via all’autopsia. I dettagli nei commenti - facebook.com facebook