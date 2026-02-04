famiglia nel bosco per gli psichiatri i bimbi devono tornare dai genitori per risolvere problemi di disagio

Gli specialisti, dopo aver incontrato i bambini nella famiglia nel bosco, insistono: i piccoli devono tornare con i genitori. Secondo gli psichiatri, questa è la strada per risolvere i problemi di disagio emotivo. Ora puntano a far ripartire un rapporto stabile tra i figli e i genitori, ritenendo fondamentale ripristinare una routine affettiva che possa aiutare i bambini a superare le difficoltà.

Un’equipe di psichiatri ha incontrato i bimbi della famiglia nel bosco e ha espresso parere favorevole affinché i piccoli siano ricongiunti con i genitori. Per gli esperti sarebbe necessario ripristinare “la continuità dei legami familiari al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini”. Il parere degli psichiatri sulla famiglia nel bosco Cosa ha detto la madre Catherine agli psichiatri Il parere degli assistenti sociali Il parere degli psichiatri sulla famiglia nel bosco Il parere dell’equipe di psichiatri della Asl Lanciano Vasto Chieti è destinato a pesare sulla decisione del Tribunale per il ricongiungimento della famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

A L’Aquila, i genitori e gli psichiatri si sono incontrati per la prima volta.

