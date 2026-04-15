Famiglia di otto persone sotto sfratto | Non riusciamo a pagare l' affitto

Una famiglia composta da otto persone, tra cui cinque minorenni, si trova sotto sfratto a Napoli. La coppia e le loro sei figlie abitano dal 2020 in una casa di vico Storto Concordia nei Quartieri spagnoli. La famiglia ha dichiarato di non riuscire a pagare l’affitto e rischia di essere sfrattata. La situazione è stata resa nota senza ulteriori dettagli sulle cause o sui tentativi di soluzione.

Una famiglia di otto persone è sotto sfratto e rischia di finire in mezzo a una strada. Marito, moglie e sei figlie, di cui cinque minorenni, vivono dal 2020 in una casa di vico Storto Concordia, nei Quartieri spagnoli di Napoli. A raccontare questa storia è Anna, 44 anni, nome di fantasia perché.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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