Imola registra oltre settecento convalide di sfratto in un anno, causate dalla crisi economica che colpisce molte famiglie. La città si trova in prima linea per le richieste di esecuzione, evidenziando un aumento delle difficoltà abitative. Nel tentativo di rispondere a questa emergenza, il Comune introduce l’affitto ‘civico’ come soluzione alternativa. La misura mira a offrire un’opportunità concreta per chi rischia di perdere la casa. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati.

Imola, 22 febbraio 2026 – Oltre settecento convalide di sfratto in un anno in tutta la Città Metropolitana. E dietro Bologna il comune maggiormente interessato da questa misura è Imola, assieme a Valsamoggia. Provvedimenti che superano le trenta unità in un solo anno. Numeri, in riferimento al 2025 e in crescita rispetto al 2024, che emergono dal report elaborato sulla base dei dati forniti dal tribunale. Un segnale tangente di ciò che è il disagio abitativo in tutta Italia. E quindi anche a Imola. Lo testimoniano le richieste pervenute, in queste settimane, dalle forze dell’ordine. Prima la Polizia, poi la Guardia di Finanza e infine i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: Emergenza abitativa: Imola in vetta per le convalide di sfratto. Ma arriva l’affitto ‘civico’; Imola, successo per l'incontro sulle frodi bancarie: Un'emergenza sociale; Imola, Le truffe sono un’emergenza sociale, occorre attrezzarsi; Ascari: Quello che accade a Ferrara non è un fatto condominiale, ma una vera emergenza abitativa e sociale.

