Famiglia con tre figli minorenni sotto sfratto | scatta la protesta

In questa situazione di sfratto esecutivo a Sestri Pontente, una famiglia con tre figli minorenni si trova di fronte a una difficile emergenza abitativa. La notizia evidenzia le difficoltà di molte famiglie in situazioni di vulnerabilità, richiedendo attenzione da parte delle istituzioni e delle comunità per trovare soluzioni adeguate.

Sul posto sono presenti Spi Cgil, Sunia e Genovasolidale nel tentativo di impedire che la famiglia venga costretta a lasciare l'immobile Sono ore concitate a Sestri Pontente, dove è in corso lo sfratto esecutivo nei confronti di una famiglia con tre minori a carico. Il blitz è scattato questa mattina in via Catalani, nei pressi di Fincantieri, dove vive la famiglia. Lo sfratto, secondo quanto si apprende, è scattato per motivi economici. Sul posto sono presenti Spi Cgil, Sunia e Genovasolidale nel tentativo di impedire che la famiglia venga costretta a lasciare l'immobile. “Questa mattina - si legge in una nota di Sunia - l’Ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Genova si è presentato in Via Catalani a Sestri Ponente per effettuare uno sfratto esecutivo nei confronti di una famiglia originaria del Bangladesh.🔗 Leggi su Genovatoday.it

