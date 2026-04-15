Famiglia del bosco | venerdì le perizie sui tre figli

Venerdì sono previste le perizie psicologiche sui tre figli di una coppia ospiti da cinque mesi in una casa famiglia di Vasto, in seguito alla sospensione della responsabilità genitoriale decisa dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. I bambini sono stati affidati temporaneamente alla struttura, mentre si prosegue con le valutazioni riguardanti la loro situazione familiare. Le perizie si svolgeranno nel rispetto delle procedure previste dal procedimento legale in corso.

AGI- Sono previste per venerdì le perizie psicologiche sui tre figli di Nathan e Catherine, ospiti nella casa famiglia di Vasto (Chieti) da cinque mesi, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale da parte del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sarà la consulente tecnica d'ufficio Simona Ceccoli a eseguire gli accertamenti nella struttura. La specialista dovrà verificare le attuali condizioni di vita dei minori, il loro sviluppo cognitivo e psico-affettivo e le principali figure di riferimento presenti nella loro quotidianità. La valutazione prevede un lavoro articolato, costruito su osservazione diretta, strumenti psicodiagnostici e colloqui clinici.🔗 Leggi su Agi.it

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Famiglia nel bosco, il Tribunale decide: perizia sui genitori

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