Famiglia nel bosco a breve le perizie psichiatriche per i 3 bimbi possibile affido alla nonna dott Cantelmi | I figli stanno male

La famiglia che vive nel bosco si prepara a affrontare le perizie psichiatriche sui tre bambini, che potrebbero essere affidati alla nonna. La situazione è tesa: la nonna e la zia dei piccoli temono per la salute mentale dei bambini, che mostrano segni di ansia e difficoltà a dormire. La divisione del nucleo familiare continua a pesare su tutti, mentre si cercano le soluzioni più adatte per tutelare i minori.

Lui, lo psichiatra Tonino Cantelmi, si dice preoccupato per come i servizi sociali stanno gestendo il caso dei bambini nel bosco.

Lui, psichiatra e consulente della difesa nel caso dei bambini trovati nel bosco, critica i servizi sociali italiani.

