Una relazione tecnica di nove pagine è stata depositata al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila riguardo alla famiglia Trevallion. Secondo il documento, i bambini sono stati nutriti principalmente con zuccheri raffinati e alimenti provenienti dall'industria alimentare. Inoltre, si segnala che i bambini trascorrono le serate davanti alla televisione e hanno difficoltà a dormire. La documentazione si inserisce nel procedimento giudiziario in corso.

Chieti, 15 aprile – Una nuova relazione tecnica di 9 pagine è stata depositata al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila sul caso della famiglia Trevallion. Il documento, firmato dallo psichiatra Tonino Cantelmi e dalla psicoterapeuta Martina Aiello, consulenti di parte di Nathan e Catherine Birmingham, analizza gli effetti del trasferimento sulla vita quotidiana dei bambini, allontanati il 20 novembre scorso dal bosco di Palmoli e collocati in una comunità a Vasto (Chieti). Secondo i consulenti, l'inserimento in casa-famiglia avrebbe prodotto una ''discontinuità profonda e repentina'' nelle abitudini dei bambini. Prima dell'allontanamento, si legge nella relazione, il contesto familiare era caratterizzato da routine stabili e coerenti, ritenute adeguate ai bisogni evolutivi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia del bosco, l’ultima relazione: “Bimbi nutriti con zuccheri raffinati e cibi industriali. Tv la sera, faticano a dormire”

Notizie correlate

Bimbi nel bosco, consulenti Cantelmi e Aiello: “In casa famiglia ricerca compulsiva di zuccheri e troppa tv”Lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, consulenti della famiglia nel bosco, denunciano il rapporto disfunzionale dei bimbi col...

Famiglia nel bosco, nell'ultima relazione degli specialisti l'allarme sui bimbi "a rischio trauma e abbandono"La nuova relazione degli specialisti a proposito dei bimbi della “famiglia nel bosco” parla chiaro: al Tribunale si richiede un ripristino urgente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, per Catherine compleanno senza figli, concessa solo una videochiamata; La famiglia nel bosco diventerà un film, avviata una trattativa con Netflix; Famiglia nel bosco, cosa dicono gli esperti sui tre bambini: la relazione depositata in Tribunale; Famiglia nel bosco ultime notizie, ecco il progetto della nuova casa.

Famiglia del bosco, l’ultima relazione: Bimbi nutriti con zuccheri raffinati e cibi industriali. Tv la sera, faticano a dormireSecondo i consulenti dei Trevallion l'inserimento in casa-famiglia ha prodotto nei bambini una ''discontinuità profonda e repentina'' nelle abitudini. Scatenati comportamenti compulsivi ... quotidiano.net

Famiglia del bosco, la relazione choc: gli effetti di abitudini, cibo e tv sui bambiniUna relazione tecnica, di 9 pagine, depositata ieri al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila sul caso della famiglia Trevallion, i cui figli - ... iltempo.it

Mps, la Delfin della famiglia Del Vecchio potrebbe votare a favore della lista Lovaglio x.com

Famiglia del bosco, la relazione choc: "Cresce il disagio psicologico dei bambini" facebook