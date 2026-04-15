Bimbi nel bosco consulenti Cantelmi e Aiello | In casa famiglia ricerca compulsiva di zuccheri e troppa tv

Due esperti, uno psichiatra e una psicologa, hanno analizzato il comportamento di alcuni bambini in una casa famiglia immersa nel bosco. Secondo la loro valutazione, i bambini mostrano una forte ricerca di zuccheri e un eccessivo consumo di televisione. I consulenti hanno sottolineato che questi comportamenti potrebbero essere legati a una risposta ai momenti di stress e alla distanza emotiva dalla madre.

Lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, consulenti della famiglia nel bosco, denunciano il rapporto disfunzionale dei bimbi col cibo: "zuccheri e prodotti industriali usati per compensare stress e distanza dalla madre".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Famiglia nel bosco, i consulenti Tonino Cantelmi e Martina Aiello preoccupati per i figli tra zuccheri e tvI consulenti tecnici del team difensivo dei genitori della famiglia nel bosco ritengono urgente riportare i bambini nel loro nucleo familiare.

Leggi anche: Bimbi nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Fanpage: “In casa famiglia rischiano disturbi psichiatrici”

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i genitori valutano la richiesta di risarcimento danni. Effetti traumatici della separazione sui bimbi; Famiglia nel bosco, parere tecnico: Senza interventi rischio danni alla salute mentale dei bambini; Famiglia del bosco, consulenti: Significativa sofferenza psicologica dei bimbi; Famiglia nel bosco, nell'ultima relazione degli specialisti l'allarme sui bimbi a rischio trauma e abbandono.

Bimbi nel bosco, consulenti Cantelmi e Aiello: In casa famiglia ricerca compulsiva di zuccheri e troppa tvLo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, consulenti della famiglia nel bosco, denunciano il rapporto disfunzionale dei bimbi col cibo: zuccheri e prodotti industriali usati per ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, i consulenti Tonino Cantelmi e Martina Aiello preoccupati per i figli tra zuccheri e tvNella relazione di parte del team difensivo dei coniugi Trevallion e Birmingham si legge che è urgente il ripristino dei minori nel nucleo familiare ... virgilio.it

Sofferenza psicologica per i “bimbi del bosco”: i periti di parte segnalano comportamenti disfunzionali #abruzzo #abruzzospeciale facebook

Il parere dei periti di parte: "Traumi nei bimbi del bosco, è urgente riunire la famiglia". Presentata la relazione al Tribunale dei minori dell'Aquila. "A rischio la salute mentale". #ANSA x.com