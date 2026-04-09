Famiglia nel bosco nell' ultima relazione degli specialisti l' allarme sui bimbi a rischio trauma e abbandono

Gli specialisti hanno redatto un rapporto in cui evidenziano preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei bambini coinvolti in una famiglia che vive nel bosco. La relazione suggerisce di ripristinare il nucleo familiare, indicando che i bambini sono potenzialmente a rischio di traumi e abbandono. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno valutando le misure più appropriate per tutelare i minori.

La nuova relazione degli specialisti a proposito dei bimbi della “famiglia nel bosco” parla chiaro: al Tribunale si richiede un ripristino urgente del nucleo familiare. Per i consulenti di parte, Cantelmi e Aiello, i bambini mostrerebbero segnali di trauma dopo l’allontanamento della madre. Critiche anche agli incontri, ritenuti potenzialmente dannosi. Famiglia nel bosco, i bimbi a rischio trauma La relazione degli specialisti Critiche agli incontri madre-figli Il rischio di riattivazione del trauma Famiglia nel bosco, i bimbi a rischio trauma La relazione tecnica depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila dai consulenti di parte,... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, nell'ultima relazione degli specialisti l'allarme sui bimbi "a rischio trauma e abbandono" Famiglia del bosco, l’allarme nella relazione del neuropsichiatra: “Nei bimbi gli effetti del trauma da sradicamento”Chieti, 16 febbraio 2026 – C’è un nuovo capitolo nella vicenda della ‘famiglia del bosco’, intriso ormai di dolore e sofferenza. La relazione di Cantelmi, psichiatra della famiglia nel bosco: “Distacco dalla madre un trauma per i bambini”Nella perizia realizzata dallo psichiatra consulente della "famiglia nel bosco" si descrivono gli effetti del trauma del distacco: "Rush cutanei,... Wild Ones: The Secret Survival of Species Temi più discussi: Famiglia nel bosco, tensione tra Catherine e gli assistenti sociali nella struttura di Vasto; Famiglia nel bosco, stop a trasferimento dei bimbi dalla casa famiglia; Famiglia nel bosco, Catherine nei guai: Ha aizzato gli ospiti contro gli educatori; Famiglia nel bosco, anche a Pasqua separati: mamma Catherine lontana dai figli. Famiglia nel bosco, l'ultima relazione: «I bimbi sono a rischio, vanno subito riuniti ai genitori»PALMOLI Genitori lasciati soli nel loro percorso, con il rischio concreto dell’insorgenza di ulteriori e documentabili danni alla salute mentale dei bambini. E di fronte a questo ... ilmattino.it Famiglia nel bosco, Catherine nei guai: «Nell'ultimo incontro con i bambini ha aizzato gli ospiti contro gli educatori»Nathan che cerca di mettere tutti i pezzi a posto per tornare sotto lo stesso tetto con i suoi tre figli dallo scorso 20 novembre trasferiti, per volere del tribunale dei minori ... ilmattino.it Se sei famiglia già sai.. se sei hater stanotte ti perdi il disco della vita e tante canzoni che probabilmente ti farebbero bene al quel tuo cuoricino spezzato e arrabbiato con il mondo! Vi voglio bene, un bel po’.. #vitaveraparadiso x.com Nuovo capitolo nel caso Domenico Caliendo, il piccolo morto dopo un trapianto di cuore fallito al Monaldi. Nel mirino l’avvocato della famiglia - facebook.com facebook