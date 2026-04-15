Famiglia del bosco i consulenti della famiglia | Rientro urgente dei bambini per evitare danni

Una famiglia del bosco sta affrontando un intervento urgente volto a riportare a casa tre bambine, tra cui due gemelline e la sorella maggiore. I consulenti hanno sottolineato la necessità di intervenire rapidamente per evitare danni e fermare un processo di disgregazione dei legami familiari. La decisione di ripristinare il contatto con il nucleo familiare si basa sulla valutazione di rischi e sulla tutela dei minori coinvolti.

Un intervento “ con necessità e urgenza ” per riportare i bambini – due gemelline e la sorella maggiore – nel loro nucleo familiare e interrompere un processo di “disgregazione dei riferimenti fondamentali”. È questa la conclusione della nuova relazione tecnica firmata dallo psichiatra di parte Tonino Cantelmi e dalla psicologa-psicoterapeuta Martina Aiello, consulenti di parte della difesa della coppia di genitori della “famiglia del bosco”. Si tratta solo uno degli ultimi passaggi di una vicenda complessa che ha visto il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che ha portato alla sospensione della potestà genitoriale di padre e madre e il collocamento in una struttura dei bambini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Famiglia del bosco”, i consulenti della famiglia: “Rientro urgente dei bambini per evitare danni” Famiglia nel bosco, oggi si decide il futuro dei bambini - Ore 14 del 04/12/2025 Notizie correlate Famiglia nel bosco, il parere dei consulenti: “Urgente il ripristino del nucleo familiare”Procedere con “necessità e urgenza” al ripristino nel nucleo familiare per “interrompere il processo di disgregazione dei riferimenti fondamentali... Famiglia del bosco, “traumi nei bimbi, urgente riunire la famiglia’Queste le parole dei periti di parte della ‘famiglia del bosco’, Tonino Cantelmi e Martina Aiello, nella relazione depositata al Tribunale dei... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, cosa dicono gli esperti sui tre bambini: la relazione depositata in Tribunale; Famiglia nel bosco, per Catherine compleanno senza figli, concessa solo una videochiamata; La famiglia nel bosco diventerà un film, avviata una trattativa con Netflix; Famiglia nel bosco, i genitori valutano la richiesta di risarcimento danni. Effetti traumatici della separazione sui bimbi. Famiglia nel bosco, il parere dei consulenti: Urgente il ripristino del nucleo familiareProcedere con necessità e urgenza al ripristino nel nucleo familiare per interrompere il processo di disgregazione dei riferimenti fondamentali dei minori ... lapresse.it Famiglia nel bosco, la mamma in tv: Non so se vorranno ancora vedermiVorresti vedere i tuoi figli? La vera domanda oggi è se loro vogliono vedere mamma e papà. Catherine Birmingham, la madre ... iltempo.it Il leader del Popolo della Famiglia, candidato a sindaco di Prato, aveva preso per il collo il giornalista Filippo Roma - facebook.com facebook