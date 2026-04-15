In un caso che coinvolge una famiglia residente in un'area boschiva, i consulenti hanno evidenziato la necessità di intervenire con urgenza per ripristinare il nucleo familiare. L’obiettivo è interrompere il processo di disgregazione dei legami fondamentali dei minori e prevenire un possibile peggioramento del disagio in forme più complesse. La richiesta è stata formulata con particolare attenzione alla tutela dei minori coinvolti.

Procedere con “necessità e urgenza” al ripristino nel nucleo familiare per “interrompere il processo di disgregazione dei riferimenti fondamentali dei minori” e “prevenire l’evoluzione del disagio in forme più gravi e strutturate”. Sono le conclusioni a cui giunge il nuovo parere tecnico prodotto dallo psichiatra Tonino Cantelmi e dalla psicologa-psicoterapeuta Martina Aiello, consulenti tecnici di parte del team difensivo dei coniugi Trevallion-Birmingham, genitori della “famiglia del bosco”. Cosa dicono i consulenti. Secondo i due consulenti il quadro clinico dei tre bambini “segnala una condizione di sofferenza psicologica significativa e...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, il parere dei consulenti: “Urgente il ripristino del nucleo familiare”

Famiglia nel bosco, l'ultima relazione: «I bimbi sono a rischio, vanno subito riuniti ai genitori»

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«Spero che la famiglia nel bosco possa festeggiare con un buon Montepulciano la riunificazione.» Così il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha risposto al collega Enrico Giancarli alla domanda sulla famiglia nel bosco di Palmoli. Il vicepremier si trovava a Ve - facebook.com facebook

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