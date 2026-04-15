Famiglia nel bosco il parere dei consulenti | Urgente il ripristino del nucleo familiare

Da lapresse.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un caso che coinvolge una famiglia residente in un'area boschiva, i consulenti hanno evidenziato la necessità di intervenire con urgenza per ripristinare il nucleo familiare. L’obiettivo è interrompere il processo di disgregazione dei legami fondamentali dei minori e prevenire un possibile peggioramento del disagio in forme più complesse. La richiesta è stata formulata con particolare attenzione alla tutela dei minori coinvolti.

Procedere con “necessità e urgenza” al ripristino nel nucleo familiare per “interrompere il processo di disgregazione dei riferimenti fondamentali dei minori” e “prevenire l’evoluzione del disagio in forme più gravi e strutturate”. Sono le conclusioni a cui giunge il nuovo parere tecnico prodotto dallo psichiatra Tonino Cantelmi e dalla psicologa-psicoterapeuta Martina Aiello, consulenti tecnici di parte del team difensivo dei coniugi Trevallion-Birmingham, genitori della “famiglia del bosco”. Cosa dicono i consulenti. Secondo i due consulenti il quadro clinico dei tre bambini “segnala una condizione di sofferenza psicologica significativa e...🔗 Leggi su Lapresse.it

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