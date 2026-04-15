Falso Made in Italy ad Augusta | bloccati 6 tonnellate di bicchieri

A Augusta, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Siracusa hanno sequestrato sei tonnellate di bicchieri di carta con la dicitura falsa di produzione italiana. La spedizione è stata intercettata nel porto durante i controlli di routine. Le autorità hanno fermato il carico, sospettando che si trattasse di merce contraffatta. La merce era destinata a essere imbarcata o già in transito, ma è stata sequestrata prima di arrivare a destinazione.

I funzionari del distaccamento del porto di Augusta, parte dell'Ufficio delle Dogane di Siracusa, hanno intercettato una massiccia spedizione di bicchieri di carta che recavano la falsa dicitura Made in Italy. Il carico, proveniente dalla Cina, era arrivato al terminal container del porto commerciale siciliano nell'ambito di un'operazione di importazione commerciale e presentava documenti doganali che ne attestavano la reale origine asiatica. L'operazione doganale nel porto di Augusta Il control .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falso Made in Italy ad Augusta: bloccati 6 tonnellate di bicchieri Notizie correlate Torino, sequestrati migliaia di oggetti design falso Made in ItalyI militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino hanno svolto, sotto il coordinamento della Procura, una mirata attività... Falso made in Italy, lampade e sedie di design taroccate: maxi-sequestro da 6.500 pezzi e 14 persone denunciateMaxi-operazione della guardia di finanza contro la contraffazione nel design: 14 persone denunciate e oltre 6. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Made in Italy, forte in patria, ma all’estero vince il falso. Parla Roberto Santori; Lampade e sedie di design erano made in Cina, sequestri anche tra Bari e Lecce: 14 indagati per contraffazione; Torino, sequestrati migliaia di oggetti design falso Made in Italy; Falso made in Italy, lampade e sedie di design taroccate: maxi-sequestro da 6.500 pezzi e 14 persone denunciate. Giornata nazionale del Made in Italy 2026, i dati sull'eccellenza italiana nel mondoLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata nazionale del Made in Italy 2026, i dati sull'eccellenza italiana nel mondo ... tg24.sky.it Contraffazione Made in Italy, a Torino nel 2025 sequestrati 5,5 milioni di prodottiSono oltre 5,5 milioni i prodotti sequestrati a Torino perché recavano una falsa indicazione di provenienza italiana. (ANSA) ... ansa.it Reati agroalimentari: il ddl è legge. Carcere e maximulte per il falso Made in Italy MONITOR Approvata in via definitiva la riforma che tutela le eccellenze italiane: carcere per le frodi online e tolleranza zero contro l'italian sounding L'Aula della Camera ha dato - facebook.com facebook Falso made in Italy, maxi operazione e blitz anche in Puglia: sequestrati 6.500 prodotti e 14 indagati x.com