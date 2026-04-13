I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino hanno effettuato un'operazione che ha portato al sequestro di migliaia di oggetti contraffatti, tutti etichettati come prodotti di design falso e marchi italiani. L'intervento si è svolto in un magazzino della zona, dove sono stati trovati numerosi articoli destinati alla vendita. L'operazione fa parte di una più ampia attività volta al contrasto delle imitazioni e delle violazioni del marchio.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino hanno svolto, sotto il coordinamento della Procura, una mirata attività investigativa a tutela del Made in Italy, in materia di contrasto al fenomeno della contraffazione nel settore dei complementi di arredo di design, che ha portato al deferimento all’autorità giudiziaria di 14 soggetti per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode nell’esercizio del commercio, nonché al sequestro di oltre 6.500 tra lampade e sedute, costituenti indebite riproduzioni di noti e iconici modelli riconducibili a importanti marchi del design industriale italiano.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, sequestrati migliaia di oggetti design falso Made in Italy

Falso made in Italy, lampade e sedie di design taroccate: maxi-sequestro da 6.500 pezzi e 14 persone denunciateMaxi-operazione della guardia di finanza contro la contraffazione nel design: 14 persone denunciate e oltre 6.

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