Falso in bilancio ecco perché De Laurentiis rischia di tornare davanti al Gup

Un procedimento giudiziario riguarda il presidente di una squadra di calcio coinvolto in un'inchiesta per falso in bilancio. La richiesta è di tornare davanti al Gup, nell’ambito di un'inchiesta che riguarda le dichiarazioni finanziarie relative agli anni 2019, 2020 e 2021. La vicenda si concentra su presunte irregolarità emerse nelle analisi delle scritture contabili dell’ente sportivo.

Rischia di ripartire dal Gup (Giudice dell'Udienza Preliminare) Aurelio De Laurentiis per il procedimento sul presunto reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021 del Napoli. Oltre al presidente del club sono imputati anche la società calcistica e Andrea Chiavelli. Nel.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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