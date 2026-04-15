Falsi sms a nome di Adriatica Risorse sul mancato pagamento Tari | Non rispondete è una frode informatica

Numerosi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto falsi messaggi sms che sembrano provenire da Adriatica Risorse, in cui si avverte di una posizione irregolare nel pagamento della tassa sui rifiuti e si invita a chiamare un numero di telefono. La società ha precisato che quei messaggi non sono stati inviati da loro e invita a non rispondere, definendoli una frode informatica. La vicenda riguarda dunque un tentativo di truffa via sms.

Diversi cittadini stanno ricevendo messaggi a nome di Adriatica Risorse in cui si avvisa della posizione irregolare nel pagamento della Tari, invitando a chiamare un numero di telefono, ma quel messaggio non lo sta mandando la società.È la stessa a farlo sapere invitando tutti alla massima.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate È allarme truffe: spediti centinaia di finti sms sul mancato pagamento della TariÈ scattato l'allarme truffa a Gualdo Tadino dopo decine di sms inviati ai cittadini su presunte irregolarità o mancati pagamenti della Tari, dove si... Leggi anche: Truffa Tari, SMS sul mancato pagamento della tassa: come riconoscere il messaggio