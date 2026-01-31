Falsi messaggi dalla banca e finti ritardi nella consegna di ordini | 171 denunce per truffa restituiti 185mila euro

I carabinieri di Roma hanno denunciato 171 persone per truffa aggravata. Molti hanno ricevuto falsi messaggi dalla banca che annunciavano operazioni sospette, oppure si sono visti promettere ritardi nella consegna di acquisti online. In totale, sono stati restituiti circa 185mila euro alle vittime.

I carabinieri di Roma hanno denunciato per truffa aggravata 171 persone. Tra i raggiri più diffusi, i falsi messaggi della banca su presunte operazioni sospette e finti ritardi nella consegna di prodotti ordinati online.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Roma Carabinieri Roma, maxi-operazione contro le truffe online: restituiti 185mila euro, 171 denunce I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno chiuso una lunga operazione contro le truffe online. Roma. Maxi operazione dei Carabinieri contro le truffe online. Negli ultimi quattro mesi 171 persone denunciate e 185mila euro restituiti alle vittime I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno portato a termine una maxi operazione contro le truffe online. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Roma Carabinieri Argomenti discussi: Prelievo sospetto dal tuo conto ma è una truffa; Truffe via SMS: il falso bonifico da 1.800 euro che svuota i conti; Truffe bancarie e online: due donne raggirate con sms e falsi venditori, le indagini dei carabinieri di Verbania; La Banca Trentino Sud Tirol e la Cassa Rurale Alta Valsugana segnalano le false richieste d'amicizia in Facebook ed i falsi messaggi WhatsApp. Battipaglia, tentativi di truffe telefoniche con falsi messaggi della bancaTentativi di truffa a Battipaglia e nella Piana del Sele. Nelle ultime ore numerosi correntisti di un noto gruppo bancario nazionale hanno ricevuto un messaggio sospetto sul proprio smartphone. Nel ... ilmattino.it Soldi falsi, attenzione al bancomat. Le banche non rimborsanoAttenzione al bancomat in caso di soldi falsi. Le banche non rimborsano e si rischiano gravi conseguenze. msn.com Umbria Confartigianato Imprese Terni ALLARME TRUFFE IN UMBRIA – FALSI SMS SANITÀ Attenzione ai messaggi fraudolenti che utilizzano impropriamente il nome del Centro Unico di Prenotazione (CUP) della sanità regionale. Anci Umbria e Punt - facebook.com facebook ALLARME TRUFFA-FALSO CUP VIA SMS In questi giorni tanti cittadini ricevono falsi messaggi che sembrano provenire dal CUP: “Richiama urgentemente il 893...” per problemi su prenotazioni/esami. È una truffa! Non richiamare! Se lo fai il tuo credit x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.