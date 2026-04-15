False dichiarazioni per una casa popolare annullata la condanna di due donne

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di due donne, condannate in primo grado e in appello a otto mesi di reclusione per aver presentato false dichiarazioni per ottenere un alloggio popolare a Ribera. La sentenza di secondo grado era stata emessa dalla corte d’appello di Palermo, ma è stata successivamente annullata dalla Suprema Corte. La vicenda riguarda le procedure di assegnazione di case popolari.

La cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui la corte d’appello di Palermo aveva condannato due donne a otto mesi di reclusione per false dichiarazioni rese al fine di ottenere l’assegnazione di una casa popolare a Ribera.Secondo l’accusa, una delle imputate avrebbe fornito.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Hong Kong, annullata una condanna per frode all’ex editore Jimmy LaiLa corte d’appello di Hong Kong ha annullato la condanna per frode inflitta all’attivista ed ex editore Jimmy Lai in un caso legato a violazioni... Annullata la condanna per l’amante di Matteo Messina DenaroDopo due condanne in due gradi di giudizio, il processo a carico di Lorena Lanceri è da rifare. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Depistaggio escluso se le false dichiarazioni non incidono sulle indagini; Il monito del Caso Almasri; Caso Almasri: oggi la decisione del Parlamento su Giusi Bartolozzi; Omicidio Mansouri, Cinturrino in aula per l’incidente probatorio. Un testimone: Voleva ucciderlo. Reddito di cittadinanza, la Consulta salva il reato per false dichiarazioniAlla luce della situazione giudiziaria summenzionata, l’organo giudicante summenzionato sollevava questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della ... diritto.it Emanuela Orlandi, indagata la compagna di canto Laura Casagrande/ Accusata di false dichiarazioni ai pmUna figura ritenuta marginale per decenni è tornata al centro del caso relativo alla scomparsa di Emanuela Orlandi per una telefonata e per le dichiarazioni rese nel corso degli anni: si tratta di ... ilsussidiario.net ROFRANO, DECRETO PENALE PER FALSE DICHIARAZIONI: MULTA ALL’EX SINDACO VITERALE facebook La first lady ha respinto le «immagini e dichiarazioni false» su di lei e sul condannato per reati sessuali che, ha detto, «circolano sui social ormai da anni» x.com