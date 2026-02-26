In Hong Kong, una decisione della corte d’appello ha portato all’annullamento di una condanna per frode nei confronti di un noto ex editore. La vicenda riguarda presunte violazioni contrattuali legate alle operazioni di una testata giornalistica. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e delle parti coinvolte, lasciando aperti vari interrogativi sulla natura delle accuse e sui procedimenti giudiziari legati alla vicenda.

La corte d’appello di Hong Kong ha annullato la condanna per frode inflitta all’attivista ed ex editore Jimmy Lai in un caso legato a violazioni contrattuali negli uffici del suo gruppo editoriale, l’Apple Daily Printing. I giudici hanno stabilito che l’accusa non ha provato oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità per false dichiarazioni, cancellando la pena di cinque anni e nove mesi inflitta nel 2022. La condanna ribaltata riguarda un caso di frode in cui i pubblici ministeri sostenevano che una società di consulenza controllata da Lai avesse utilizzato gli uffici affittati dalla sua azienda mediatica per scopi editoriali e di stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hong Kong, annullata una condanna per frode all’ex editore Jimmy Lai

Hong Kong, l’editore e attivista Jimmy Lai condannato per sedizione e collusioneJimmy Lai, ex magnate dei media di Hong Kong e uno dei più espliciti oppositori della Cina, è stato condannato dal tribunale di Hong Kong per...

Hong Kong, l’ex editore Jimmy Lai condannato per sedizione e collusione con l’esteroIl 15 dicembre Jimmy Lai, ex editore pro-democrazia di Hong Kong, è stato riconosciuto colpevole di tre capi d’accusa legati alla sicurezza...

Discussioni sull' argomento Cile-Cina, media: annullata la concessione per il cavo Hong Kong-Valparaíso dopo l'allerta degli Usa; Panama, Governo sequestra due porti alla Ck Hutchison di Hong Kong; La guerra commerciale di Trump perde pezzi, ne esce più forte Pechino; Il Cile ha fatto marcia indietro su un cavo sottomarino Hong Kong-Valparaíso dopo un avvertimento riservato degli USA.

Hong Kong, vittoria a sorpresa per Jimmy Lai: i giudici annullano la condanna per frode x.com

Ciao a tutti Sto organizzando un viaggio in Cina ad agosto, probabilmente le mie mete saranno Hong Kong - Chendgu - Chongqing - Xi'An - Pechino e Shangai Oltre al discorso app cinesi, internet, VPN, ecc... avete altri consigli o dritte Andrò da solo quindi o - facebook.com facebook