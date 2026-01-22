Annullata la condanna per l’amante di Matteo Messina Denaro

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna di Lorena Lanceri, coinvolta nel processo legato a Matteo Messina Denaro. La decisione implica il rifacimento del giudizio in una diversa sezione della Corte d’appello di Palermo, dopo che due gradi di giudizio avevano già emesso sentenze contrapposte. La vicenda rimane oggetto di attenzione, con l’atto di rinvio che apre un nuovo percorso processuale.

Dopo due condanne in due gradi di giudizio, il processo a carico di Lorena Lanceri è da rifare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza d’appello e disposto la trasmissione degli atti a un’altra sezione della Corte d’appello di Palermo. Chi è Lorena Lanceri. Lorena Lanceri è la moglie di Emanuele Bonafede, cugino di Andrea Bonafede, l’uomo che prestò l’identità a Matteo Messina Denaro durante lunghi tratti della sua trentennale latitanza. La donna ha ammesso davanti ai giudici di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il capo di Cosa nostra, sostenendo però di averne scoperto l’identità solo successivamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La Cassazione annulla la condanna all'amante di Matteo Messina Denaro: va rivista l'accusaLa Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di Lorena Lanceri, accusata di favoreggiamento aggravato nei confronti di Matteo Messina Denaro.

Stop alla condanna dell'amante di Messina Denaro, la Cassazione: "Accusa va cambiata"La Cassazione ha deciso di rinviare nuovamente la questione riguardante l’amante di Messina Denaro, chiedendo alla corte di Palermo di riconsiderare l’accusa.

