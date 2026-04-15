Fallimento Grs secondo capitolo giudiziario | due imprenditori finiscono ai domiciliari

Nel secondo procedimento giudiziario sul fallimento della società Grs srl, due imprenditori sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre altri due sono stati interdetti dall’attività d’impresa. La vicenda riguarda le indagini in corso sulla crisi dell’azienda, che coinvolge diverse persone con ruoli imprenditoriali. Le autorità hanno adottato queste misure restrittive nell’ambito delle procedure giudiziarie in corso.

LECCEBRINDISI - Arriva un passaggio decisivo nel secondo capitolo giudiziario sul fallimento della Grs srl: due indagati finiscono ai domiciliari, altri due non potranno svolgere attività d’impresa. Lo ha deciso la giudice del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano, accogliendo le richieste.🔗 Leggi su Lecceprima.it Prato, capi di abbigliamento sottratti a sequestro giudiziario: domiciliari e braccialetto elettronico per due imprenditori cinesiEntrambi, spiega la procura in una nota “sono accusati del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, per aver sottratto al sequestro giudiziale in... Fallimento Grs, il presunto “dominus” e altri due indagati restano in silenzio davanti alla giudiceLECCE - Silenzio corale davanti alla giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano. Fallimento Grs, secondo capitolo giudiziario: due imprenditori finiscono ai domiciliariLa gip Mariano accoglie le richieste del pm Prontera nell’ambito dell’inchiesta sul crac della società di Carmiano che gestiva Rsa per anziani. Le accuse sono di bancarotta fraudolenta patrimoniale e ... lecceprima.it Fallimento Grs, il presunto dominus e altri due indagati restano in silenzio davanti alla giudiceLa gip Mariano deciderà nei prossimi giorni sulle misure cautelari richieste dal pm Prontera nell’inchiesta sul crac della società di Carmiano impegnata nella gestione di Rsa per anziani. Oggi, solo u ... lecceprima.it